نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل مسعف وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مسعف وجرح آخر.

هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف بلدة الناقورة.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذيفتين على بلدة الوزاني باتجاه البساتين. كما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية فوق سهل مرجعيون.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، عند الثانية من بعد منتصف الليل، استهدفت بلدة عيترون.

وشهدت قرى القطاعين الغربي والأوسط هدوءا حذرا، تخلله تحليق للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي واطلاق القنابل المضيئة.