العالم اليوم - ترامب يهاجم بايدن والقضاء: لدينا رئيس وإدارة فاشية

انتم الان تتابعون خبر ترامب يهاجم بايدن والقضاء: لدينا رئيس وإدارة فاشية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 06:24 مساءً - شن الرئيس الأميركي السابق دولاند ترامب، الجمعة، هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ "الفاشي"، بعد يوم من إصدار حكم قضائي بإدانة ترامب في قضية دفع "أموال الصمت" لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب بانتقاد إدارة بايدن، قائلاً: "ما يجري في أمريكا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".

ثم تحول الخطاب بسرعة إلى خطاب حملة انتخابية، حيث قال ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى."

وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له."

وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة... كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه."

"هذا تم بواسطة واشنطن، ولم يشهد أحد شيئًا مثل هذا من قبل. ولا يُسمح لي بالحديث عن ذلك... لكن يُسمح لكم بالحديث عنه، وآمل أن تفعلوا"، في إشارة إلى الإعلام وأنصاره الذين تجمعوا لسماع خطابه.

ثم استمر في مهاجمة إدارة بايدن، قائلاً: "بايدن لا يدري ما يجري ومنفصل عن الواقع. إدارة بايدن تريد مضاعفة الضرائب أربع مرات وإثقال كاهل الأمريكيين. أمريكا في أسوأ حالاتها."

وأكد: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والملاحقات القضائية تهدف إلى تحييدي عن مسار الفوز بالانتخابات."