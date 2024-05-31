نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ينقذ 14 مهاجرا ويبحث عن مفقودين جنوب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خفر السواحل التركي، إنقاذ 14 مهاجرا غير نظامي وفقدان 6 آخرين جراء غرق قاربهم المطاطي قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غرب البلاد.

وقال خفر السواحل في بيان اليوم الجمعة: "إنه تلقى ليلا نداء استغاثة من قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين بعد تعطل محركه قبالة سواحل قضاء بودروم".

وأضاف البيان أن "قيادة خفر السواحل أرسلت زورقا إلى موقع القارب، وأنقذت 14 مهاجرا أفادوا بدورهم بوجود 6 مفقودين".

وبناء على المعلومة، استقدمت السلطات مسيرتين تابعتين للقوات البحرية وخفر السواحل إضافة إلى مروحية و3 زوارق وفريقين من الغطاسين للبحث عن المفقودين الستة.

وأكد البيان استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 3000 مهاجر فقدوا في البحر الأبيض المتوسط عام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017.