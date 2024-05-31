نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دولي للأسلحة الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة لمعرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين، أن السلطات الفرنسية قررت إلغاء مشاركة شركات إسرائيلية في المعرض المقرر افتتاحه في 17 يونيو.

وألغت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" للصناعات العسكرية دون ذكر الأسباب، فيما أكدت مصادر إسرائيلية إلغاء المشاركة دون تلقي إخطار رسمي بعد.

وقالت الشركة المنظمة إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر افتتاح المعرض في 17 يونيو بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك فيه ما يقارب 2000 شركة للصناعات العسكرية من دول مختلفة حول العالم.

وكان من المقرر حضور 74 شركة إسرائيلية في الجناح الإسرائيلي للمعرض، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية، تعرض عشر منها أسلحة إسرائيلية، وفق المنظمين.

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا السلطات الفرنسية التي ترعى تنظيم المعرض الدولي أسباب هذا القرار على الفور، إلا أنه يأتي بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مخيمات للنازحين في رفح أوقع العشرات من الضحايا، وأثار غضبا دوليا، واحتجاجات كبيرة في فرنسا ضد الحرب في قطاع غزة.