الشرطة الأرمينية تعتقل 29 شخصا خلال احتجاج قرب مبنى وزارة الخارجية

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الأرمينية مساء يوم الجمعة، 29 متظاهرا في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية.

وأوضحت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان: "اعتقلت الشرطة 29 شخصا خلال مظاهرة جرت يوم الجمعة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأرمينية".

وقال المحامي روبين مليكيان إن "السلطات ستوجه اتهامات إلى 25 معتقلا بموجب مادة أعمال شغب جماعية وقد تطلب قوات الأمن اعتقالهم".

وأضاف أن "أربعة أشخاص أصيبوا خلال الاعتقالات، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى".

واشتبك متظاهرون يوم الجمعة مع الشرطة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأرمينية، وطالب المشاركون في الاحتجاج بعقد اجتماع مع ممثلي الوزارة.

وتشهد يريفان احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل عدد من القرى الحدودية تحت سيادة الدولة الجارة.

ويرأس الاحتجاج رئيس الأساقفة باغرات جالستانيان الذي يقترح المشاركون في الحركة الاحتجاجية ترشيحه لمنصب رئيس حكومة أرمينيا.