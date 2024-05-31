293 قتيلاً حصيلة جيش الاحتلال في غزة

293 قتيلاً حصيلة جيش الاحتلال في غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عن مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى عناصره منذ بدء العمليات البرية في القطاع، في 27 أكتوبر الماضي، إلى 293 جنديّا.

كما يصل بذلك إجمالي قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 قتيلا. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة لليوم الـ238 على التوالي، من خلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على مختلف مناطق القطاع، بحسب ما أوردته قناة "أي نيوز 24 "الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني

كما واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح، مدعومة بقصف جوي ومدفعي.