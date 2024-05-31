تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان

تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودانقرر مجلس الأمن الدولي، اليوم، تمديد حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ عام 2018 على جنوب السودان، لمدة عام آخر.

وحصل القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية على 9 أصوات مؤيدة، وهو الحد الأدنى الضروري لتبنيه، في حين امتنعت ست دول عن التصويت.

وأعرب نص القرار عن القلق إزاء استمرار تكثيف العنف الذي يطيل أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من جنوب السودان، ويمدد الحظر على الأسلحة لمدة عام واحد، حتى 31 مايو 2025.

وتم تمديد التخفيف، الذي اعتمد قبل عام، والذي يسمح بنقل المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 من دون إشعار مسبق، كما أكد القرار على أن المجلس مستعد لمراجعة الحظر لاحقا، بما في ذلك النظر في تعليقه أو رفعه تدريجيًّا في ضوء التقدم المحرز.

من جانبه علقت سيسيليا أدينغ، سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، على القرار قائلة:" إنه من الضروري الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه، داعية مجلس الأمن إلى نهج أكثر توازنا".

وأضافت أن رفع الحظر على الأسلحة سيتيح لجنوب السودان بناء المؤسسات الأمنية الضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنيها.