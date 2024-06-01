نواب أمريكيون يدعون نتنياهو لالقاء كلمة أمام الكونجرس

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أحمد جودة - القاهرة - عا نواب أمريكيون من النخبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس، وذلك بالرغم من الخلافات المتصاعدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

جاءت الدعوة من الجمهوري رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، إضافة إلى الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.

ورغم أن هذه المبادرة يجري الإعداد لها منذ فترة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للدعوة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسببت فيه حرب إسرائيل على حماس، التي دخلت الآن شهرها الثامن، في مخاوف واسعة في الولايات المتحدة وخارجها بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، وعدد القتلى المدنيين الضخم.

من شبه المؤكد أن يكشف خطاب نتنياهو الانقسامات في عام الانتخابات الأمريكية، حيث نأى عدد متزايد من الديمقراطيين بأنفسهم عن رئيس الوزراء اليميني، في حين حدث تقارب بين الجمهوريين والزعيم الإسرائيلي.