العالم اليوم - للمرة الثانية.. بونو يذيق رونالدو "مرارة الكأس"

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية.. بونو يذيق رونالدو "مرارة الكأس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 09:24 صباحاً - ذرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدموع للمرة الثانية أمام الحارس المغربي ياسين بونو، بعد أن انهار باكيًا عقب الهزيمة بركلات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، بالتعادل 1-1، ثم خطف الهلال السعودي اللقب بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح (4-5).

وخلال المباراة تألق الحارس المغربي، الذي شارك أساسيًا في المباراة، حيث تصدى لفرصة هدف محقق للنصر في الدقيقة 43.

وحظي بونو بتشجيع كبير من مناصري الهلال، الذين يعتبرونه من بين أبرز نجوم الفريق المساهمين في تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم.

وفقًا لشركة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، تصدى بونو في النهائي لـ5 تسديدات من أصل 6، وبلغت نسبة إنقاذ بونو لمرماه أمام هجوم النصر 83.3 بالمئة، حيث كان بونو وراء تدخلات حاسمة وكان مصدر أمان لمرمى الهلال.

بونو ورونالدو

تفوق ياسين بونو على رونالدو في 7 مباريات من مجموع 8 مواجهات سابقة، وبالإضافة إلى ذلك حافظ حارس الهلال على نظافة شباكه أمام هداف الدوري السعودي في 6 مباريات، ولم يُسجل "الدون" في شباكه بالسعودية.

وبذلك بات بونو بمثابة "العقدة" لرونالدو بعد أن تسبب في وقت سابق بإقصاء منتخب البرتغال أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 تحت أنظار "صاروخ ماديرا".

وبهذا الإنجاز، يثبت ياسين بونو أنه من بين أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي، ويعزز من مكانته كعنصر حاسم في صفوف الهلال.