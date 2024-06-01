إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال شرق نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 09:31 صباحاً - أُصيب، اليوم السبت، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخرين بشظايا بالرأس والصدر، خلال عملية الاقتحام.

وذكر مراسل “وفا”، أن قوات الاحتلال هدمت جزءا من سوبرماركت "العرايشي" للمرة الثامنة، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص، وتحليق لطائرات "الدرون"، وانتشار مكثف في محيط المخيم وداخله.