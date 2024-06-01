العالم اليوم - فيديو يتسبب بإقالة سفير بريطانيا في المكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 10:21 صباحاً - أقيل السفير البريطاني لدى المكسيك، جون بنيامين، من منصبه بعد ظهوره بمقطع فيديو على الإنترنت وهو يوجه بندقية هجومية إلى موظف آخر داخل سيارة.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الجمعة، بأن السفير قد تمت إقالته من منصبه بعد الحادث. وبحسب الصحيفة فالحدث وقع أثناء رحلة رسمية إلى ولايتي دورانغو وسينالوا في أبريل. وتتمتع كلتا الولايتين بحضور كبير لعصابات المخدرات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب". ووفقًا لموقع وزارة الخارجية البريطانية، انضم بنيامين إلى الخدمة الدبلوماسية في عام 1986، ومثل الحكومة البريطانية سابقًا في تشيلي وغانا وتركيا وإندونيسيا والولايات المتحدة.

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