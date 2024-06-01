العالم اليوم - قبل النهائي المنتظر.. التشكيلة المحتملة للريال ودورتموند

انتم الان تتابعون خبر قبل النهائي المنتظر.. التشكيلة المحتملة للريال ودورتموند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 12:24 مساءً - يلتقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، مساء السبت، وجها لوجه على أرضية ملعب ويمبلي، لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن المواجهة المنتظرة، أقرّ مدرب النادي الملكي، كارلو أنشيلوتي، بأن فريقه يدرك أن الناس يرشحونه للفوز أمام دورتموند الذي احتل المركز الخامس بفارق كبير في الدوري الألماني هذا الموسم.

ومع ذلك، قال المدرب الإيطالي إن لاعبيه يتمتعون بالخبرة الكافية حتى لا يقعوا في فخ الثقة المفرطة.

وأضاف: "المباراة النهائية هي المباراة الأكثر أهمية، لكنها أيضا الأكثر خطورة. يجب أن تستمتع بالوجود هنا، وسنفعل ذلك، ولكن بعد ذلك هناك قلق من احتمال حدوث خطأ ما".

من جهته، ذكر مدرب بروسيا دورتموند إيدن ترزيتش أن فريقه لم يقطع كل هذا المشوار في نسخة هذا العام من دوري أبطال أوروبا لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع اللقب 15 له في أرفع مسابقة للأندية في القارة.

وتابع: "لسنا هنا لمجرد خوض النهائي بل للفوز به وهذا هدفنا الواضح. نحن سعداء بوجودنا هنا ولكن علينا الفوز على ريال مدريد في ملعب ويمبلي، لنحمل الكأس بين أيدينا".

التشكيلة المحتملة

بوروسيا دورتموند

كوبيل، رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن؛ يمكن، سابيتزر؛ أديمي أو مالين، براندت، جادون سانشو؛ فولكروغ.

ريال مدريد

كورتوا، كارفاخال، روديغر، ناتشو، ميندي؛ كامافينغا، كروس، فالفيردي، بيلينغهام؛ رودريغو؛ فينيسيوس.