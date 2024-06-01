العالم اليوم - أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم

انتم الان تتابعون خبر أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 12:24 مساءً - يعني الكثير من البشر من أمراض منتصف العمر مثل ضباب الدماغ والأرق وانخفاض الحالة المزاجية وغيرها، وقد لا يكتشف الإنسان أن هذه الأعراض مرتبطة في مجملها بنقص عنصر واحد وهو المغنيسيوم.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن ريان ستيفنسون، أخصائية التغذية ومؤسسة شركة لصناعة المكملات الغذائية قولها إن نقص المغنيسيوم يعد أحد أكثر حالات نقص المغذيات شيوعا في النظام الغذائي اليوم. وتكشف لينيا باتيل اخصائية التغذية أن المغنيسيوم "يشارك في أكثر من 600 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم". "إنه معدن غذائي أساسي يشارك في إنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي وتنظيم ضغط الدم والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، كما يلعب دورًا مهمًا في إدارة الإجهاد والنوم، وأعراض نقصه تشمل تغيرات المزاج والصداع النصفي واضطرابات النوم والشعور بالضيق العام".

دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أوضحت من جانبها أن هناك رابطا بين مستويات المغنيسيوم وانخفاض خطر الإصابة بضعف الإدراك، بينم اكشفت دراسة أخرى نشرت في مجلة أغينغ نيوروساينس أن المغنيسيوم يحسن الوظيفة الإدراكية، ووجد مراجعة أجريت عام 2017 لـ 18 دراسة أجراها باحثون في علم النفس أن المغنيسيوم يمكن أن يقلل أيضًا من القلق.

صحة القلب تتلقى أيضا دفعة كبيرة مع زيادة تناول المغنيسيوم بعد متابعة ما يقرب من 90 ألف ممرضة على مدى 28 عامًا، وجدت دراسة في مجلة جمعية القلب الأميركية أن أولئك الذين يتناولون أعلى كمية من المغنيسيوم (حتى 349 مغم يوميًا) لديهم خطر أقل بنسبة 39 بالمئة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل كمية (أقل من 246 مغم يوميًا)، وجدت مراجعة أخرى للأدلة أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من المغنيسيوم لديهم فرصة أقل بنسبة 8 بالمئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.