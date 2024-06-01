العالم اليوم - ما أبرز المهارات المطلوبة لـ"العمل الحر"؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 12:24 مساءً - العمل الحر أصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الحديث، ذلك أنه يمنح الأفراد حرية التحكم في أوقاتهم ومشاريعهم، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.

من خلال العمل الحر، يمكن للأفراد استغلال مهاراتهم واهتماماتهم بشكل أفضل، كما يتيح لهم الفرصة للعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء والشركات حول العالم، مما يوسع من آفاقهم المهنية ويزيد من خبراتهم.

للفرد الراغب في العمل الحر، هناك مجموعة من المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها؛ من أبرزها القدرة على إدارة الوقت بفعالية، حيث يتعين عليه تنظيم مهامه والتزامه بالمواعيد النهائية. كما يتعين أن يكون لديه مهارات تواصل قوية، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الافتراضية، لتوضيح الأفكار والمتطلبات بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العامل الحر إلى مهارات حل المشكلات والابتكار، ذلك أنه غالباً ما يواجه تحديات غير متوقعة تتطلب تفكيراً إبداعياً.

في سوق العمل الحر، تتنوع المهارات المطلوبة بشكل كبير، ولكن هناك بعض المجالات التي تشهد طلباً متزايداً. من بين هذه المجالات، تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والتي ربما تأتي في المقدمة، حيث تحتاج الشركات دائماً إلى مطورين ومبرمجين لإنشاء وصيانة الأنظمة والتطبيقات. كذلك تشهد مجالات مثل التصميم الغرافيكي والكتابة والتحرير طلباً كبيراً؛ خاصة مع ازدياد الحاجة إلى المحتوى الرقمي في التسويق عبر الإنترنت.

ويقدم العمل الحر فرصاً هائلة للأفراد للاستفادة من مهاراتهم وتحقيق استقلالية مهنية. مع التحلي بالمهارات المناسبة والتكيف مع متطلبات السوق، يمكن للعامل الحر أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويبني مسيرة مهنية ناجحة ومثمرة.

السمات الشخصية الأساسية

من جانبه، أكد مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، أن الاتجاة إلى العمل الحر يتطلب توافر عديد من الآليات والمقومات المُقدمة من الدول لتوسيع آفاق الاستثمارات والعمل الحر من خلال تنفيذ الأدوات والاستراتيجيات، وتطوير البنية التحتية والبيئة التنظيمية وإنشاء أسواق مالية متطورة وتنظيمها بشكل فعال، مؤكداً أن من أبرز متطلبات العمل الحر بالنسبة للأفراد، ما يلي:

العمل الحر يتطلب القدرة على تخطيط المهام وإنجازها في الوقت المناسب.

التمتع بالمهارات التقنية والرقمية، وإتقان استخدام التقنيات والأدوات اللازمة للعمل، مثل برامج المكتب والتواصل عبر الإنترنت.

القدرة على التعلم السريع وتبني تقنيات جديدة، مثل مهارات التواصل والتفاعل والقدرة على التواصل الفعال مع العملاء والشركاء عبر الوسائل المختلفة.

المرونة والقدرة على التكيف وكذلك القدرة على العمل في بيئات متغيرة وتقبل التحديات الجديدة، والتعامل مع حالات الطوارئ والمواقف الصعبة بهدوء وكفاءة.

الإبداع في حل المشكلات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة.

القدرة على التحليل وصياغة الاستراتيجيات المناسبة.

الانضباط والموثوقية والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة، وإنجاز المهام في الوقت المطلوب، والمصداقية مع العملاء.

دور الدول والحكومات

وأضاف: "إن تطوير هذه المهارات الأساسية يمكن العاملين بالعمل الحر من النجاح والازدهار في مسارهم المهني"، مشيراً إلى دور الدول والحكومات من أجلدعم أصحاب العمل الحر، من خلال تهيئة البيئة التمكينية لهم، عبر وضع التشريعات المنظمة والداعمة، وكذلك تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتسهيل العمل عن بُعد، وإنشاء صناديق ودعم مالي للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، علاوة على تطوير المهارات والكفاءات برامج التدريب والتأهيل في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية.

وبالإضافة إلى ذلك أيضاً:

تعزيز التعليم والتدريب المهني المتوافق مع سوق العمل، وتطوير برامج التوجيه والإرشاد للعاملين بالعمل الحر.

تقديم التسهيلات والحوافز من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية للشركات الناشئة.

تطوير صناديق استثمارية وتمويل ميسر للمشاريع الصغيرة.

تخصيص مساحات عمل مشتركة وحاضنات الأعمال.

تشجيع التعاون بين القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية.

بناء شبكات للعاملين بالعمل الحر لتبادل الخبرات، وإنشاء منصات رقمية لربط العاملين بالعمل الحر بالفرص المتاحة.

تطوير استراتيجيات التسويق وترويج مهارات العاملين بالعمل الحر.

دعم المشاركة في المعارض والفعاليات الوطنية والدولية.

الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.

ما هي أبرز الأعمال المطلوبة؟

تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، حدد ست مهارات أساسية مطلوبة للعمل الحر، لمحاولة الحصول على المزيد من الجذب في سوق العمل.

أولاً- تحليلات البيانات

مارغريت ليلاني، نائبة رئيس قسم تقديم المواهب في Upwork، تقول إن محللي البيانات ينظرون إلى "مجموعات كبيرة ومعقدة بشكل لا يصدق من البيانات لاستخلاص رؤى من شأنها أن تقود مسار الأعمال.. ويستخدمون أدوات مثل Microsoft Excel وGoogle Spreadsheet وSQL وTableau".

وتقول عن هذه الأدوات: "إن التكنولوجيا جديدة وتتطور بوتيرة جنونية.. وبالتالي فإن البشر الذين يعرفون كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا واستخدامها ونشرها سيكونون هم الفائزون في تلك اللعبة".

ثانياً- تطوير البرمجيات: عندما يتعلق الأمر ببناء مواقع الويب والتطبيقات، فإن مطوري البرمجيات مسؤولون عن كل من الواجهة الأمامية والخلفية لموقع الويب، كما تقول فيكي سالمي، الخبيرة المهنية في Monster ، أي أنهم مسؤولون عن الواجهة التي يراها المستخدم، بالإضافة إلى الآليات المستخدمة التي تجعلها تعمل. ونظرًا للتطور المستمر للتكنولوجيا، فإن الطلب على هذه المهارة "لن يختفي".

ثالثاً- التسويق عبر وسائل التواصل: تقول سالمي إن المسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون المعلومات عن عملائهم على منصات مختلفة (..)؛ بهدف بناء منصات والتفاعل مع العملاء وبناء العلامات التجارية وتعزيز المبيعات، وزيادة حركة المرور على موقع الويب.

رابعاً- المحاسبة: يقوم المحاسبون بفحص البيانات المالية لمساعدة الشركات والأفراد على العمل، وتقديم الضرائب، وما إلى ذلك.

خامساً- المساعدة الافتراضية: يساعد المساعدون الافتراضيون العامون العملاء بمجموعة من الطرق المختلفة. وتقول ليلاني إنه يتم تعيينهم "لإعداد التقويم الخاص بهم، وللمساعدة في البريد الإلكتروني، ولإعداد بعض العروض التقديمية"، وما إلى ذلك.

سادساً: التصميم الغرافيكي: مصممو الغرافيك "يبتكرون مفاهيم بصرية تسير جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية لعملائهم. ويقومون بإنشاء الشعارات والرسوم البيانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية وما إلى ذلك.

تحمل المخاطرة

بدورها، أفادت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، بأن العمل الحر يتطلب عدة مهارات خاصة؛ أبرزها تحمل المخاطرة، ذلك أن هناك نسبة محتملة للفشل كما أن هناك نسبة للنجاح "أو على الأقل لن يكون النجاح من اليوم الأول، وأنه في حالة الخسارة قد لا تتوفر القدرة المالية الكافية لتحمل ذلك".

يحتاج العمل الحر إلى الصبر والتمتع بسياسة النفس الطويل؛ لأن النتائج الإيجابية قد لا تظهر إلا بعد العام الأول تقريباً.

يفضل في العمل الحر التعاون بين الأفراد والتمتع بروح الفريق؛ حتى لا يتم إلقاء المسؤوليات على فرد دون الآخر.

الحوكمة وتحديد حصة كل فرد وبناءً عليه يلتزم بواجباته ليحصل على حقوقه.

العدالة في التعامل مع الفريق، والبعد عن مبدأ "الحسنة تخص والسيئة تعم".

يحتاج العمل الحر إلى أشخاص يتمتعون بشئ من الهدوء أو برود الأعصاب نوعاً ما، حتى لا يفقدوا أعصابهم مع أول مشكلة تواجههم، وكذلك العمل على تحليل الأحداث.

ضرورة وجود رؤية لمتطلبات العمل الحر، من خلال دراسة السوق جيداً ومتطلبات المستهلك في هذه السوق، والفئة المستهدفة من العمل المُقدم.

في العمل الحر على الأفراد أن يحاسبوا أنفسهم جيداً أولاً بأول لضمان نجاح العمل.

وأوضحت أن كثيراً من المشروعات الفردية أثبتت نجاحاً كبيراً في الاقتصادات المتقدمة وكذلك الناشئة ولكن ليس بنفس المقدار، موضحة أن المشروعات التي حققت نجاحاً كبيراً كان ذلك لأن أصحابها آمنوا بالفكرة ومهاراتهم وعملوا على دعمها وتقويتها، عملوا مع أشخاص يشبهونهم في طريقة التفكير والاهتمامات، وكذلك التساوي في رأس المال وهكذا.