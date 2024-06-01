بعد إعلان بايدن.. إندونيسيا أول دولة تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 12:31 مساءً - أعلن الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ سلام في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسب تقرير لوكالة رويترز البريطانية.

إندونيسيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات حفظ سلام في غزة

وحسب الوكالة البريطانية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في قمة حوار شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، مشيرًا إلى أن المقترح الإسرائيلي الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، هو خطوة مهمة للأمام.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد تماما لوقف الحرب في قطاع غزة من ثلاث مراحل، يشمل هدنة ووقف النار والانسحاب من المناطق المأهولة بالمدنيين، وتم تسليمها لحماس عبر قطر.

خطة إنهاء الحرب على غزة

وأضاف بايدن في خطاب له اليوم: مقترح إسرائيل يشمل انسحاب جيشها من المناطق الحيوية في غزة، ونركز على هدنة ونهاية للحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومقترح إسرائيل يشمل وقفا للنار يستمر 6 أسابيع في غزة في المرحلة الأولى، وركزنا جهودنا على التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.