العالم اليوم - ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تقدم طلبا للمحكمة بسبب اسم أبيها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 02:22 مساءً - تقدمت ابنة نجمي هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت بطلب قانوني لإزالة كلمة "بيت" من اسمها، في اليوم الذي بلغت فيه عمر 18 عاما.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، أن "شيلوه نوفيل جولي بيت" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس يوم 27 مايو، لتغيير اسمها إلى "شيلوه نوفيل جولي" فقط.

وولدت ثالث أكبر أبناء الزوجين السابقين الستة في سواكوبموند بدولة ناميبيا، في 27 مايو 2006.

ومن بين الأشقاء أيضا مادوكس، وباكس، وزهرة، والتوأم نوكس وفيفيان.

شيلوه، التي تؤدي دور الممثل الصوتي في فيلم "كونغ فو باندا 3"، هي أولى الأشقاء الذين قدموا التماسا لتغيير الاسم القانوني، لكن بعض الأطفال الآخرين أسقطوا الاستخدام العام للاسم الأخير لوالدهم في السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق من بيت في سبتمبر 2016، لكن تفاصيل الطلاق لم يتم الانتهاء منها بعد.

وذكرت الصحيفة أن الممثلين، اللذين تزوجا في أغسطس 2014، رفعا دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول مشاريعهما التجارية المشتركة والممتلكات، بما في ذلك مصنعا للنبيذ في فرنسا.