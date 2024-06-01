اندلاع حرائق في مستوطنة كريات شمونة جراء صواريخ حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - يواصل حزب الله اللبناني شن هجمات تستهدف مواقع جيش الاحتلال، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بجنوب لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، شن عدة هجمات، حيث استهدف أماكن تموضع ضباط الاحتلال شمال ثكنة يفتاح بالمسيرات، مؤكدا أنه أوقع بينهم إصابات مؤكدة.

كما أكد استهداف بالصواريخ مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة شوميرا.

كذلك أعلن حزب الله استهدافه بصواريخ بركان مقر قيادة اللواء 768 في مستوطنة كريات شمونة، وأفادت مراسلة الغد باندلاع حرائق في المستوطنة جراء صواريخ حزب الله.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتضرر مبنيين أحدهما عسكريا في كريات شمونة جراء صواريخ حزب الله.

وأشار إلى استهداف موقع المرج الإسرائيلي وتحقيق فيه إصابة مباشرة، وإطلاق صواريخ على مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنتي نطوعة وشوميرا.

ولفتت مراسلة الغد إلى وجود إصابتان جراء استهداف مسيرة لدراجة نارية على طريق مجدل سلم بجنوب لبنان.