نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تزود الحوثيين بطراز جديد من الصواريخ الباليستية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إيران بتزويد حركة الحوثي اليمنية بصاروخ باليستي من طراز غدر-110 وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم. حيث يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة بسبب العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون ضد المصالح البحرية للاحتلال الإسرائيلي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الصاروخ الباليستي الذي أرسلته طهران للحوثيين يتم إطلاقه من البحر، مشيرة إلى أن هذا السلاح: "قادر على تشكيل تحديات خطيرة لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة المتمثل في النظام الصهيوني".

ومنذ بدأ العدوان على قطاع غزة، شن الحوثيون في اليمن هجمات واسعة النطاق على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ووسعت الحركة مؤخرا نطاق عملياتها لتشمل البحر الأبيض المتوسط ​​ضمن جولة التصعيد الرابعة دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.

هجمات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة



في الوقت نفسه، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، ضربات عنيفة على مواقع في محافظة الحديدة اليمنية، من بينها مبنى للإذاعة في مديرية الحوك وميناء الصليف، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 آخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلنت الجماعة اليمنية عن عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، بالصواريخ المجنحة والباليستية، مؤكدة أن "الضربة كانت دقيقة ومباشرة".

وتتزايد التوترات في المنطقة مع استمرار الحوثيين في استهداف مصالح الاحتلال. وهو ما دفع الولايات المتحدة وبعض من حلفائها إلى تشكيل تحالف دولي تحت اسم "عملية حارس الازدهار" للتعامل مع هجمات الحوثيين، وكمحاولة لردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.