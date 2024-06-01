العالم اليوم - مصر..بدء تلقي طلبات مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

انتم الان تتابعون خبر مصر..بدء تلقي طلبات مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 04:25 مساءً - أفاد بيان لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، السبت، أن الحكومة المصرية بدأت من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر، تلقي طلبات من القطاع الخاص لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية سمحت للشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيعها لمستهلكين جدد. وتستهدف الحكومة المصرية في المرحلة الاولى إقامة خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 500 ميغاوات، وفق ما جاء في البيان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر..بدء تلقي طلبات مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة .. في رعاية الله وحفظة