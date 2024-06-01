العالم اليوم - ذهب وعدة أسماء.. تفاصيل حذاء كروس الأخير مع ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر ذهب وعدة أسماء.. تفاصيل حذاء كروس الأخير مع ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 05:22 مساءً - ستكون مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، مساء السبت، الأخيرة لنجم الوسط توني كروس مع الفريق الملكي.

ومع قرار كروس بالاعتزال بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في كأس أوروبا التي تقام هذا الصيف، ستتذكره الجماهير بأدائه المميز وتمريراته الساحرة، جنبا إلى جنب مع عادته الغريبة في تفاؤله بالأحذية القديمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية تفاصيل بشأن آخر حذاء سيرتديه كروس مع ريال مدريد، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت.

وقالت إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيرتدي حذاء أبيض، كما هو الحال دائما، لكن "بتفاصيل ذهبية"، مضيفة أن الحذاء سيتضمن أسماء كل من زوجته وأطفاله الثلاثة وحتى كلبيه.

إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تتم طباعة تاريخ ومكان النهائي (ملعب ويمبلي) على حذاء كروس.

وأشارت "ماركا" إلى أن "المثير في الحذاء هو أن أسماء أطفاله مكتوبة بالقلم. كل شيء يشير إلى أن أطفاله هم من كتبوا أسماءهم بخط اليد على الأحذية".

وأوضحت الصحيفة أن كروس "يريد أن يخلد هذه المباراة إلى الأبد".

وعرف عن كروس تفاؤله ببعض أحذيته القديمة، التي يرفض تغييرها ويخوض بها أهم المباريات في مسيرته.