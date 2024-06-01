العالم اليوم - "اللقاء الأول".. صلاح ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة التوأمين

انتم الان تتابعون خبر "اللقاء الأول".. صلاح ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة التوأمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 05:22 مساءً - انضم جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، السبت، لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لاستكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد اكتملت صفوف "الفراعنة" بوصول صلاح آخر المنضمين، ومن قبله محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد أن أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بوجود خلافات بين الطرفين.

وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم إفريقيا الماضية في يناير، التي تعرض خلالها للإصابة.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب مصر مع ضيفه بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب خارج الديار مع غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.