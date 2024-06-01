العالم اليوم - لوقف حرب غزة.. ماكرون "يتحدث العربية والعبرية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 05:22 مساءً - كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منشورين باللغتين العربية والعبرية على منصة "إكس"، السبت، للدعوة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء في منشور ماكرون بالعربية على حسابه الرسمي في "إكس": على الحرب في غزة أن تتوقف.

ندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل.

كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع.

إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين. وترجم الرئيس الفرنسي التغريدة نفسها إلى اللغة العبرية. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". اقتراح بايدن المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم. إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم. المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا. المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لوقف حرب غزة.. ماكرون "يتحدث العربية والعبرية" .. في رعاية الله وحفظة