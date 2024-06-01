العالم اليوم - جباليا.. انتشال نحو 100 جثة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر جباليا.. انتشال نحو 100 جثة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 06:28 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن الدفاع المدني في جباليا يواصل انتشال جثامين نحو 100 فلسطيني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم، الجمعة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قصفت المحاور المتاخمة لمحور نيتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد بمقتل فلسطينيين جراء القصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما قتل اثنان آخران في منطقة الزهراء جنوب نيتساريم.

هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف منزلين في البريج ، بينما استهدفت الطائرات منزلين آخرين في رفح.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في تل زعرب غرب المدينة التي تتعرض لقصف مكثف.

كما توفي طفل في دير البلح نتيجة الجوع الشديد ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجوع إلى 37 طفلا.

وأدت الحرب إلى تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لمستوى غير مسبوق وسط جهود عربية وعالمية لم ينجح أي منها حتى الآن في وضع حد للمأساة.