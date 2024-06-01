العالم اليوم - مقترح بايدن لحرب غزة.. خيبة أمل أميركية سببها غانتس

انتم الان تتابعون خبر مقترح بايدن لحرب غزة.. خيبة أمل أميركية سببها غانتس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 06:28 مساءً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن على علم بمضمون خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح إنهاء الحرب في غزة، مضيفة أن المكتب تلقى إشعارا قبل نصف ساعة فقط من الخطاب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "البيت الأبيض أبلغ الجمعة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت بخطاب بايدن الذي كشف فيه عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وزودهما بتفاصيل عامة حول مضمونه".

وقال المسؤول إن "البيت الأبيض أصيب بخيبة أمل من رد الفعل الأولي لغانتس بعد تلقي المعلومات".

ولم يعلق مكتب غانتس ومكتب وزير الدفاع على الأمر.

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

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