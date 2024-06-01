نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا بدأت بتجنيد حتى أتباع "هاري كريشنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع حادث تجنيد لأتباع حركة "هاري كريشنا" الدينية في صفوف الجيش، قرب مدينة موكتشيفو في مقاطعة ترانسكارباثيا بغرب البلاد.

وتداولت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة احتجاز أتباع "هاري كريشنا"، فيما حاصر حشد من المؤمنين دورية للشرطة وموظفي مركز التجنيد العسكري وحاولوا استعادة الشباب الموقوفين لكن دون جدوى.

وأظهر مقطع آخر مجموعة من أتباع "هاري كريشنا" داخل مركز تجنيد عسكري، وهم يغنون أغانيهم.

ولفت مستخدمو الإنترنت بسخرية إلى التشابه بين هذه الفيديوهات ومشاهد أحد الأفلام الكوميدية الروسية الشهيرة حول الجيش.

وفي وقت سابق، صرح مدير اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان، ألكسندر بافليتشينكو، بأن الأوكرانيين لا يمكنهم رفض الخدمة في الجيش لأسباب دينية، وقال: "حتى لو تقدم المواطن الخاضع للخدمة العسكرية بدعوى إلى المحكمة، فلن يحصل على إذن لأداء خدمة بديلة أثناء فترة سريان الأحكام العرفية (حالة حرب)".

وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.