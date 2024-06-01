العالم اليوم - بين جماهير ريال مدريد.. "احتيال" يعكر صفو "ليلة العمر"

انتم الان تتابعون خبر بين جماهير ريال مدريد.. "احتيال" يعكر صفو "ليلة العمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 07:25 مساءً - بينما يأمل مشجعو ريال مدريد الإسباني أن يصبح 1 يوليو ذكرى طيبة لفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، سيتذكر بعض منهم هذا التاريخ بتجربة سيئة للغاية.

فقد ذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية أن نحو 270 مشجعا مدريديا تعرضوا لعملية احتيال، بينما كانوا يسعون للسفر إلى لندن لحضور النهائي الأوروبي المرتقب ليل السبت.

وقالت الإذاعة إن وكالة سفريات نظمت رحلة المشجعين الـ270 من مدريد إلى لندن، حيث تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لكن الضحايا فوجئوا أن الرحلة لا وجود لها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ريال مدريد علمت بالأمر، وقررت ترضية بعض المتضررين بأن يشاهدوا المباراة في قسم كبار الشخصيات بملعب النادي "سانتياغو بيرنابيو".

ويبحث ريال مدريد عن باللقب رقم 15 للبطولة، بينما يسعى بوروسيا دورتموند إلى التتويج الثاني في تاريخه، بعد الأول عام 1997.