العالم اليوم - في حديث ما بعد الإدانة.. "سي إن إن" تفند 6 "أكاذيب" لترامب

انتم الان تتابعون خبر في حديث ما بعد الإدانة.. "سي إن إن" تفند 6 "أكاذيب" لترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 09:24 مساءً - في أعقاب إدانته يوم الخميس بتهمة جناية تزوير وثائق، ألقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما وصفته شبكة "سي إن إن" بـ"الخطاب المليء بالادعاءات كاذبة" حول مواضيع عدة.

وفندت الشبكة الإخبارية الأميركية ما جاء في خطاب ترامب، بالتحقق من صحة بعض ادعاءاته، وأبرزها:

الجريمة في مدينة نيويورك

كرر ترامب ادعاءه المألوف أنه في حين كان المدعون العامون في مانهاتن يركزون عليه، فإن مدينة نيويورك تشهد ارتفاعا قياسيا في جرائم العنف، وقال: "هناك جرائم عنيفة في جميع أنحاء هذه المدينة بمستويات لم يشهدها أحد من قبل".

ونفت "سي إن إن" هذه المزاعم بالقول إن جرائم العنف انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في مدينة نيويورك، حسب إحصاءات رسمية.

جرائم مايكل كوهين

ادعى ترامب أن شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين "وقع في مشاكل ليس بسببي، لكن بسبب صفقات تجارية واقتراض الأموال".

أوضحت "سي إن إن" أن الحكم على كوهين بالسجن لمدة 3 سنوات في عام 2018 كان بسبب جرائم متعددة، كان بعضها مرتبطا بشكل مباشر بترامب.

بايدن وراء إدانته

أعاد الرئيس الأميركي السابق القول إن قضية مانهاتن التي أُدين فيها يقف خلفها الرئيس الحالي "جو بايدن ورجاله وبالتعاون الكامل مع البيت الأبيض ووزارة العدل".

أكدت "سي إن إن" أنه "لا يوجد أي أساس أو دليل على ادعاءات ترامب"، مضيفة: "تمت الموافقة على لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى من المواطنين العاديين".

الهجرة و"الكونغو"

كرر ترامب ادعاء سبق أن أطلقه بشأن الكونغو والهجرة، من دون أن يحدد مرة أخرى ما إذا كان يشير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جمهورية الكونغو.

وقال: "أطلقت الكونغو للتو سراح الكثير من الأشخاص من السجون، أطلقت الكثير من الناس من سجونهم وأحضرتهم إلى الولايات المتحدة".

لكن "سي إن إن" أكدت أن "ادعاءات ترامب لا أساس لها من الصحة. لا يوجد أي دليل على إفراغ السجون الكونغولية، كما تظهر الأرقام الفيدرالية أنه لا يوجد تدفق كبير جدا للمهاجرين الكونغوليين".

ترامب و"نورد ستريم 2"

كشف ترامب أنه أوقف مشروعا روسيا رئيسيا، هو خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، إلى ألمانيا، وقال: "كما تعلمون، لقد أنهيت خط الأنابيب الروسي. لقد كان ميتا".

ونفت "سي إن إن" هذا الادعاء بالقول إن "خط الأنابيب هذا لم يبدأ عملياته قط. وانتهى الأمر بألمانيا إلى وقف المشروع، حيث كانت روسيا على وشك بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أوائل عام 2022".

سياسة بايدن الضريبية

زعم ترامب أن إدارة بايدن تنوي "رفع ضرائبكم 4 مرات".

لكن بايدن لم يقترح مضاعفة الضرائب على الأميركيين 4 مرات، ولا يوجد أي مؤشر على أنه يسعى للقيام بذلك، وفق "سي إن إن".