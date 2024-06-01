نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليًا للعهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

قرار أمير الكويت يأتي بعد لجوئه لحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

كما شكلت الكويت الشهر الماضي حكومة جديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بعد يومين من قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل البرلمان.

تعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات التي تعينها عائلة الصباح بسُلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلًا من سن إصلاحات دائمة.

"لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكًا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، بما يشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية"، وفق ما جاء بكلمة أمير الكويت عندما حل البرلمان.