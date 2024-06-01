الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا
أعلنت السلطات المحلية في جنوب ألمانيا اليوم السبت حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيار السدود.
وذكرت السلطات المحلية أنه في منطقة فيسشاش بمدينة أوغسبورغ، اضطر الكثيرون إلى مغادرة منازلهم وتم إجلاء بعضهم بمروحيات.
وانهار حاجز مائي وسد، وفاض نهر شماتر وغمرت المياه الطرق.
وعلى غرار أوغسبورغ، أعلنت سلطات أيشاتش-فريدبرغ ونوي-أولم وبفافنهوفن ودوناو-ريس كذلك حالة الطوارئ، من أجل تنسيق أفضل للإغاثة.
وخدث نفس الشي في منطقة غونزبرغ مساء الجمعة.
كما تأثرت ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة لولاية بافاريا بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلنت الوكالة الفدرالية للإغاثة، من جانبها، أنها حشدت حوالي 400 شخص في بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة الفيضانات.
وأعلنت "دويتشه بان" أن حركة القطارات تعطلت في هذه المناطق حيث لم يتم تسيير رحلات على خط ميونخ-بريجينز-زيورخ وعلى خط شتوتغارت-أولم-أوغسبورغ-ميونخ.
وفي شرق بادن فورتمبيرغ، سُجلت فيضانات ليل الجمعة إلى السبت، وفقا لوزارة البيئة الإقليمية.
ومن المتوقع حدوث فيضانات في روافد نهر الدانوب.
ومساء الجمعة، دعت بلدية ميكينبورن، في منطقة بحيرة كونستانس، حوالي 1300 شخص إلى المغادرة بسبب خطر الفيضانات.
كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في النصف الجنوبي من ألمانيا، ومن المنتظر أن تتراجع الأحد.
وتوقعت أن تطال الأحوال الجوية السيئة ولايتي ساكسونيا وساكسونيا-أنهالت في شرق البلاد مساء السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.