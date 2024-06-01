روسيا تسقط 62 طائرة مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 62 طائرة مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت أكثر من 1845 عسكريا، بمناطق متفرقة على محاور القتال.

وأوضحت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال يوم واحد، 62 طائرة مسيرة أوكرانية، و14 قذيفة صاروخية لراجمات هيمارس، بالإضافة إلى 3 قنابل موجهة من طراز هامر.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف خلال الليلة الماضية، مضيفة أن "أضرارا حرجة" لحقت بمعدات اثنتين من محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قال في وقت سابق اليوم السبت، إن المنشآت التي استهدفتها روسيا تقع في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكيروفوهراد وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا تعرضت للهجوم، فيما تضررت أهداف مدنية أخرى في العملية.

وأضاف التقرير اليومي الروسي، أن الجيش الروسي تمكن من صد عدد من الهجمات الأوكرانية على بلدتي /ستاريتسا، وفولشانسك بمقاطعة خاركوف، كما شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.