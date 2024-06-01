العالم اليوم - تغطية مباشرة: ريال مدريد 0-0 بوروسيا دورتموند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يونيو 2024 10:25 مساءً - يقدم موقع "دوت الخليج" تغطية مباشرة للقاء المرتقب، بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ريال مدريد

تيبو كورتوا- داني كارفخال- أنطونيو روديغر- ناتشو- فيرلان ميندي- فيديريكو فالفيردي- إدواردو كامافينغا- توني كروس- جود بيلينغهام- فينيسيوس جونيور- رودريغو.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

غريغور كوبل- ماتس هوملس- نيكو شلوتربيك- إيان ماتسين- جوليان رايرسون- إمري تشان- مارسيل زابيتسر- يوليان براندت- جادون سانشو- كريم أديمي- نيكلاس فولكروغ.

أحداث المباراة

ق20: أديمي يهدر فرصة العمر بعد انفراد تام بكورتوا، لكنه يراوغ ويجنح بعيدا عن المرمى.

ق14: أول تهديد لمرمى ريال مدريد بتسديدة من فولكروغ لكنها بعيدة عن مرمى كورتوا.

ق10: الحذر يسيطر على الفريقين ولا هجمات خطيرة على أي من المرميين.

ق6: دورتموند يدخل في أجواء المباراة سريعا ويبادل ريال مدريد الهجمات.

ق5: المباراة تبدأ ساخنة من دون فترة جس نبض وفينيسيوس يقود هجوما من الجهة اليسرى لكنه لم يكتمل.