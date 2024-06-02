بن غفير: لن نوافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حـماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن تل أبيب لا توافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حـماس.

وتابع بن غفير: "إذا دخل نتنياهو في اتفاق ينهي حرب غزة دون القضاء على حماس سنسقط الحكومة".

وهدد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال وافقت "إسرائيل" على صفقة تؤدي إلى نهاية الحرب في غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءًا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين. لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس. ونطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس وعودة كافة المختطفين."