العالم اليوم - نهاية اللقاء.. ريال مدريد 2-0 بوروسيا دورتموند

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 12:24 صباحاً - يقدم موقع "دوت الخليج" تغطية مباشرة للقاء المرتقب، بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
تشكيلة ريال مدريد
تيبو كورتوا- داني كارفخال- أنطونيو روديغر- ناتشو- فيرلان ميندي- فيديريكو فالفيردي- إدواردو كامافينغا- توني كروس (لوكا مودريتش)- جود بيلينغهام (خوسيلو)- فينيسيوس جونيور (لوكاس فاسكيز)- رودريغو (إيدر ميليتاو).
تشكيلة بوروسيا دورتموند
غريغور كوبل- ماتس هوملس- نيكو شلوتربيك- إيان ماتسين- جوليان رايرسون- إمري تشان (دونيل مالين)- مارسيل سابيتسر- يوليان براندت (سيباستيان هالر)- جادون سانشو (جيمي بينوا غيتا)- كريم أديمي (ماركو رويس)- نيكلاس فولكروغ.
أحداث المباراة
اللقاء ينتهي وريال مدريد يتوج بطلا للمرة الـ15 في تاريخه.
ق86: فولكروغ يسدد في شباك كورتوا لكن التسلل يمنع احتساب الهدف.
ق82: فينيسيوس يسجل الثاني لريال مدريد بعد خطأ فادح لدفاع دورتموند.
10 دقائق متبقية على النهاية.. ريال مدريد يستعيد توازنه بعد تقدمه بهدف ودورتموند يبحث عن نفسه.
ق80: كامافينغا يسدد مجددا وحارس دروتموند يتألق.
ق79: كروس يسدد وحارس دورتموند ينقذ الموقف.
ق77: بيلينغهام يهدر الثاني لريال مدريد ويسدد خارج المرمى من مسافة قريبة.
ق73: الهدف الأول لريال مدريد.. كارفخال يسجل في لحظة تألق بتسديدة رأسية رائعة.
ق71: دورتموند يستعين بصاحب الخبرة رويس بديلا لأديمي.
ق68: رودريغو يقترب من تهديد مرمى دورتموند لكن الكرة تمر بسلام.
ق62: فولكروغ يسدد برأسه بعد عرضية أديمي المتقنة وكورتوا يتألق مجددا.
ق57: كارفخال يسدد على الطائر لكن كرته ضعيفة لا تشكل تهديدا للحارس كوبل.
ق56: احتكاك بين كارفخال وأديمي بعد لعبة عنيفة.
ق55: هدوء نسبي في اللقاء والمديران الفنيان يحاولان ترتيب أوراقهما.
ق48: أول خطورة حقيقية على مرمى دورتموند عبر تسديدة متقنة من كروس لكن حارس الفريق الألماني يتصدى لها ببراعة.
بداية الشوط الثاني.
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نهاية الشوط الأول.. سيطرة من دورتموند وخطورة على مرمى كورتوا.. ولا فرص تذكر لريال مديد.
الحكم يحتسب 4 دقائق وقتا بدل ضائع.
ق41: كورتوا يتألق ويتصدى ببراعة لتسديدة قوية من سابيتسر.
ق39: شلوتربيك يحصل على الإنذار الثاني في اللقاء بعد الاعتراض على الحكم.
ق34: أول بطاقة صفراء في المباراة.. إنذار "مجاني" لفينيسيوس بعد تدخل عنيف مع كوبل حارس دورتموند.
ق27: دورتموند يرد سريعا بهجوم خاطف لكن رأسية فولكروغ لا تصل لشباك كورتوا.
ق26: أول تهديد من ريال مدريد لكن دفاع دورتموند يتعامل بشكل جيد مع عرضية فينيسيوس.
ق25: أول إصابة في المباراة، تشان لاعب وسط دورتموند يعالج على أرض الملعب.
الشوط الأول ينتصف.. دورتموند يحرج ريال مدريد ويتفوق عليه بشكل واضح.
ق23: القائم يتعاطف مع ريال مدريد ويمنع هدفا مؤكدا لدورتموند.
ق20: أديمي يهدر فرصة العمر بعد انفراد تام بكورتوا، لكنه يراوغ ويجنح بعيدا عن المرمى.
ق14: أول تهديد لمرمى ريال مدريد بتسديدة من براندت لكنها بعيدة عن مرمى كورتوا.
ق10: الحذر يسيطر على الفريقين ولا هجمات خطيرة على أي من المرميين.
ق6: دورتموند يدخل في أجواء المباراة سريعا ويبادل ريال مدريد الهجمات.
ق5: المباراة تبدأ ساخنة من دون فترة جس نبض وفينيسيوس يقود هجوما من الجهة اليسرى لكنه لم يكتمل.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نهاية اللقاء.. ريال مدريد 2-0 بوروسيا دورتموند .. في رعاية الله وحفظة