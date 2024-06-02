العالم اليوم - لا جديد.. ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15

انتم الان تتابعون خبر لا جديد.. ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل داني كارفاخال من كرة رأسية (74) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (83) الهدفين.

واللقب هو السادس في آخر 11 موسما لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الالقاب في المسابقة القارية الأعرق.

وعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الفذ لريال رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توّج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في مروه الأول و2022 في مروره الثاني.

ولم يذق الريال طعم الهزيمة سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، محققا ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وخاض ريال اللقاء مع تشكيلة خلت من المفاجآت، واعتمد أنشيلوتي على الوافد الجديد جود بيلينغهام الذي تواجه مع الفريق الذي تركه الصيف المنصرم للالتحاق بالنادي الملكي، والمخضرم الألماني توني كروس الذي أعلن اعتزاله بعد نهاية كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده في خط الوسط وعلى البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

كما أشرك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وأمامه المدافع والقائد ناتشو والجناح الأيسر الفرنسي فيرلان مندي.

وجلس المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) على مقاعد البدلاء.

وبدوره، دفع إدين ترزيتش مدرب دورتموند بتشكيلته الاعتيادية في النهائي الثالث للفريق في دوري الأبطال بعد التتويج عام 1997 والخسارة عام 2013.

وقاد ماتس هوملز في سن الـ 35 عاما والذي كان حاضرا في خسارة ويمبلي قبل 11 عاما (1-2 أمام بايرن ميونيخ) الدفاع مع نيكو شلوتيربيك والقائد إيمري دجان.

وفي الهجوم، وضع نيكلاس فولكروغ يسانده كريم أديمي على اليسار والإنجليزي جايدون سانشو على اليمين.

وجلس ماركو رويس الذي خاض بدوره نهائي ويمبلي السابق على مقاعد البدلاء في آخر مباراة محتملة في مسيرته مع "الأصفر والأسود".