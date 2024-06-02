نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "داخلية غزة" ستظل تدير معبر رفح الفلسطيني بعد الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقترح وقف إطلاق النار أمر إيجابي.

وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية في غزة كانت تدير معبر رفح قبل الحرب وستظل تديره بعد وقف إطلاق النار.

ونقلًا عن القاهرة الإخبارية، أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا صحفيًا مُشتركًا، بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

البيان المشترك

وقالت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك: "بصفتنا وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، ندعو حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة".

وأضاف البيان المُشترك، أن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المتعددة، لافتًا إلى أن الصفقة من شأنها إنهاء المعاناة الطويلة لسكان غزة فورًا، وكذلك معاناة المحتجزين الإسرائيليين وذويهم، ويعد الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء الأزمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، إنَّ هناك جهودًا مركزة لوقف إطلاق النار في غزة، وينبغي ألا يكون مؤقتًا بل دائمًا يضمن أمن إسرائيل، مؤكدًا أن أمريكا ومصر وقطر سيتولون متابعة ومراقبة مرحلة الاتفاق الأولى.