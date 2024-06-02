العالم اليوم - بـ600 بالون من القمامة.. كيم يعاقب كوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر بـ600 بالون من القمامة.. كيم يعاقب كوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 09:24 صباحاً - قالت كوريا الجنوبية، الأحد، إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى كوريا الجنوبية الليلة الماضية، في أحدث تحرك من جانب بيونغ يانغ لإثارة غضب جارتها.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحا (1100 بتوقيت غرينتش السبت إلى 0100 بتوقيت غرينتش الأحد).

وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.

وأرسلت كوريا الشمالية، الأربعاء، مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه "هدايا صادقة". وردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.

وذكر الجيش في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع شين وون-سيك قال خلال اجتماع مع نظيره الأميركي أوستن لويد على هامش حوار شانغري-لا الأمني ​​في سنغافورة إن البالونات تنتهك اتفاق الهدنة.

وأضاف أن الوزيرين جددا التأكيد على تنسيق البلدين للرد على أي تهديدات واستفزازات من بيونغ يانغ استنادا إلى الموقف الدفاعي المشترك للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتم إصدار تنبيهات طارئة في إقليمي جيونغ سانغ الشمالي وجانغ وون وبعض أجزاء من سول، الأحد، وحثت الناس على عدم لمس هذه البالونات وإبلاغ الشرطة.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية ستجتمع بعد ظهر الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستستأنف عمل مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية ردا على بالونات القمامة.

وتوقفت كوريا الجنوبية عن بث الدعاية عبر الحدود في عام 2018 بعد قمة نادرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.