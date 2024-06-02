العالم اليوم - أفيغدور ليبرمان يكشف "عرض نتنياهو"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 11:22 صباحاً - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان قوله إنه تلقى الأسبوع الماضي عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع.

وذكر ليبرمان: "تلقيت قبل أيام عرضا بالعودة إلى منصب وزير الدفاع لكننا لا نلدغ من الجحر مرتين".

وأضاف: "أنا أفضل انتظار خوض الانتخابات. بالموازاة الإيرانيون يندفعون نحو القنبلة النووية ويخططون لهجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، بينما حكومتنا منشغلة بالنجاة سياسيا".

وهاجم ليبرمان رئيس نتنياهو مرارا، وقال إن "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها"، و"التخلص من نتنياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".

وصاغ ليبرمان عام 2016 وثيقة من 11 صفحة تحذر من خطط حماس لاقتحام قطاع غزة، واجتياح المجتمعات جنوبي إسرائيل، وشن مجازر واحتجاز رهائن.

وينتمي ليبرمان إلى اليمين المتطرف، وله رأي متعصب بالصراع العربي الإسرائيلي.

ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، عسكري سابق وسياسي إسرائيلي، شغل منصب رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، ومنصب وزير البناء والإسكان ومنصب وزير استيعاب المهاجرين.