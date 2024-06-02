العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 12:24 مساءً - يحاول عمال الطوارئ إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مدينة إسطنبول التركية، الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم ينقلون الأنقاض يدويا من المبنى المكون من 3 طوابق والذي سوي بالأرض في كوتشوك شكمجة على الجانب الأوروبي من المدينة. ورصد مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" لحظة انهيار المبنى السكني. وذكرت قناة (سي إن إن تورك) أنه تم انتشال شخصين مصابين من تحت الأنقاض. وقال مكتب حاكم إسطنبول إن المبنى انهار الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي (05:45 بتوقيت غرينتش). ولم يتضح السبب على الفور. وقتل أكثر من 59 ألف شخص العام الماضي عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة أجزاء من جنوبي تركيا وسوريا المجاورة. وسلطت الكارثة الضوء على سوء تطبيق لوائح البناء في تركيا.

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