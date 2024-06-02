نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، ب‏أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

قرار أمير الكويت يأتي بعد لجوئه لحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.