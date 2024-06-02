العالم اليوم - نهائي أبطال أوروبا.. شرطة بريطانيا تعلن حصيلة المعتقلين

انتم الان تتابعون خبر نهائي أبطال أوروبا.. شرطة بريطانيا تعلن حصيلة المعتقلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 01:21 مساءً - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 53 شخصا، مساء السبت، بسبب اقتحام الملعب ومحاولات اختراق الإجراءات الأمنية في استاد ويمبلي قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وسجل داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد للفوز 2-صفر وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة إلى 15.

وحدث اقتحام للملعب خلال الدقيقة الأولى من المباراة عندما دخل 3 أشخاص كل على حدة إلى الملعب.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض أيضا على عدة أشخاص لمحاولتهم دخول المباراة من دون تذاكر.

وقالت لويز بودفوت قائدة شرطة العاصمة، في بيان: "نحن على ثقة بأن الغالبية العظمى من محاولات الوصول بطريقة غير قانونية إلى ملعب ويمبلي هذا المساء باءت بالفشل بفضل جهود الضباط والمشرفين وغيرهم من العاملين في الاستاد".

وتابعت: "ألقى الضباط القبض على 53 شخصا في ويمبلي بينهم خمسة بتهمة اقتحام الملعب وأغلبية الآخرين بسبب محاولات اختراق الإجراءات الأمنية.

وأوضحت: "غالبا ما تشهد الأحداث الرياضية الكبرى محاولات من أولئك الذين لا يحملون تذاكر لتجاوز السياج المحيط بالملعب أو الدخول بطريقة أخرى".

وقال متحدث باسم استاد ويمبلي إنه "يدين تصرفات" مقتحمي الملعب.

وأبرز: "ألقي القبض على جميع الأشخاص. سندعم السلطات المعنية لضمان اتخاذ الإجراء المناسب".