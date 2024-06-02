العالم اليوم - روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات في الجيش الروسي "تمكّنت من تحرير قرية أومانسكوي (أومانسكي بالأوكرانية) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع بلدة أومانسكي التي كان عدد سكانها أقل من 180 شخصا قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غرب دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

والجمعة، أشاد وزير الدفاع الروسي الجديد أندري بيلوسوف بـ"التقدم"، الذي أحرزه جيشه في أوكرانيا "في كل الاتجاهات التكتيكية".

ووفقا له، احتلت القوات الروسية 880 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية منذ الأول من يناير 2024.

وتعلن موسكو منذ أشهر السيطرة على قرى وبلدات خصوصا في شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي حيث بدأت في 10 مايو هجوماً بريا في خاركيف.

ودفع هذا الهجوم القوات الأوكرانية لإرسال تعزيزات الى المنطقة، ما يهدّد بخسارتها مناطق أخرى على الجبهة.

ويعاني الجيش الأوكراني نقصا في العديد والذخيرة، علما بأن واشنطن أقرت الشهر الماضي مساعدة جديدة لكييف بقيمة 61 مليار دولار بعد أشهر من التجاذبات في الكونغرس الأميركي.