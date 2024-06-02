العالم اليوم - جندي إسرائيلي يلقي قنبلة صوت على مكتب وزارة الدفاع

انتم الان تتابعون خبر جندي إسرائيلي يلقي قنبلة صوت على مكتب وزارة الدفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 02:18 مساءً - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، أن جنديا ألقى قنبلة دخان على مكتب وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرقي تل أبيب، ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع.

وأبلغت وزارة الدفاع أن "شخصا معاقا من الجيش الإسرائيلي، معروفا بسبب حوادث عنف سابقة وصل إلى منشأة الوزارة في تل هشومير قبل ساعة، وألقى جسما مشبوها تسبب في انفجار بساحة انتظار المنشأة، وانفجر الجسم في منطقة مفتوحة من دون وقوع إصابات أو أضرار".

و"أثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء".

والمشتبه به له تاريخ من حوادث العنف الخطيرة ضد عمال قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، بما في ذلك التهديدات بالقتل.

ولاحقا، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات، بينما تم اعتقال الجندي.