العالم اليوم - أمام الأمير.. صباح الخالد يؤدي اليمين وليا لعهد الكويت

انتم الان تتابعون خبر أمام الأمير.. صباح الخالد يؤدي اليمين وليا لعهد الكويت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 03:24 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين، الأحد، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك بعد يوم من أمر أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل بتزكية الشيخ صباح الخالد، رئيس الوزراء الأسبق، وليا للعهد.

ونقلت الوكالة عن الأمير قوله الأحد بعد أداء ولي العهد لليمين: "سيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته".

وأضاف الأمير: "نهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد".

وطبقا للدستور فإن تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة (البرلمان) تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويؤدي نائب الأمير اليمين قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين أمام الأمير.

ماذا حدث؟

أمير الكويت حل البرلمان في 10 مايو وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها مراجعة التجربة الديمقراطية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

منذ ذلك الحين انتقلت صلاحيات مجلس الأمة إلى الأمير ومجلس الوزراء.

من هو الشيخ صباح الخالد؟