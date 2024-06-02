العالم اليوم - البنك المركزي العماني ينضم لنظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلن البنك المركزي العُماني، الأحد، الانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي للتحويلات العابرة للحدود بالعملات المحلية الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يأتي في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة والسرعة ويسهم في تخفيض التكلفة.

ويقدم "آفاق" وهو نظام يربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة تنفيذ التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول المجلس، حيث يتم تنفيذ التحويلات للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة وفي بيئة تقنية متقدمة وآمنة.

يذكر أن البنوك المركزية التي سبق لها الانضمام إلى "آفاق" هي مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي ومصرف الإمارات المركزي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لنظام المدفوعات الخليجية آفاق، اليوم، فقد انضم أيضا بنك مسقط و بنك ظفار كأول البنوك التجارية المنضمة من سلطنة عمان ليصبح إجمالي البنوك المشاركة من دول المجلس في نظام "آفاق" حتى اليوم (67) بنكا، وجاري تنفيذ برنامج انضمام بقية البنوك على مراحل متتالية وفق برنامج الانضمام.