العالم اليوم - ترامب ينضم إلى التطبيق الذي كان يحاول حظره

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 03:24 مساءً - انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إلى "تيك توك"، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر، وذلك بعد أن كان يحاول حظر التطبيق عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، التي كانت أول من نشرت عن ذلك، إن ترامب نشر مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" مساء السبت، ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

ووصل عدد متابعي ترامب إلى 450 ألفا على منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايت دانس".

وتخوض "بايت دانس" معركة قضائية ضد قانون أميركي دخل حيز التنفيذ في أبريل، يلزمها ببيع "تيك توك" بحلول يناير أو مواجهة الحظر.

ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر على "تيك توك".