العالم اليوم - رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان المستجدات في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 03:24 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الأحد، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

كما استعرض رئيس الإمارات وأمير قطر، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأزمة في قطاع غرة.

وأكدا، دعم دولة الإمارات ودولة قطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وحضر اللقاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وحميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

كما حضره، الوفد المرافق لأمير قطر، والذي يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر البلاد، حيث كان في وداعه في المطار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.