العالم اليوم - بالفيديو.. حريق كبير في القدس يمتد إلى "متحف إسرائيل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 03:24 مساءً - اندلع حريق كبير بغابات في القدس وامتد إلى متحف إسرائيل، الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل. وبعد تقييم الوضع، قررت السلطات الإسرائيلية إخلاء المتحف.

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