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جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مقر وزارة الدفاع بتل أبيب

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 03:31 مساءً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جندي إسرائيلي ألقى قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرق تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، ولم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

وأبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شخصًا في الجيش معروف بحوادث عنف سابقة وصل منشأة الوزارة في تل هشومير، وألقى جسمًا مشبوهًا تسبب في انفجار بساحة انتظار المنشأة دون وقوع إصابات أو أضرار، ولاذ المشتبه به بالفرار، وفي أثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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