العالم اليوم - تقارير: مبابي انضم رسميا إلى ريال مدريد

وقال الصحفي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، في تغريدة على منصة "إكس":

كما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الريال يعتزم الإعلان عن توقيع مبابي في صفقة انتقال مجانية مطلع الأسبوع المقبل.

ويتواجد مبابي حاليا مع منتخب بلاده في معسكر تدريبي اسعدادا لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي لوكسمبورغ وكندا.

وفي مايو الماضي، أعلن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، أنه قرر الرحيل عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.