العالم اليوم - تحالف "أوبك+" يمدد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 05:18 مساءً - وافق تحالف "أوبك +" على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي حتى نهاية عام 2025، وذلك بهدف دعم استقرار أسواق البترول في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.

وبحسب بيان أوبك+ فقد تم تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، عند 39.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير حتى ديسمبر 2025.

وصدر البيان عقب اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، إذ حضر بعض الأعضاء إلى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو، شارك فيه الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك+.

وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء دولة الإمارات، حيث وافق الاجتماع على منحها مستوى إنتاج مرجعي جديد وهو 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025 بزيادة 300 ألف برميل يوميا على أن تكون هذه الزياده بشكل تدريجي بداية من يناير 2025 حتى سبتمبر من عام 2025.